В Сомали в результате теракта в гостинице погибли пять человек

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В результате теракта возле гостиницы в Сомали погибли по меньшей мере пять человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Отмечается, что взрыв прогремел в припаркованной машине возле гостиницы "Глобал" в городе Галкао в центральном регионе Сомали - Мудуг.

В полиции отметили, что число жертв может возрасти и отметили, что среди пострадавших были правоохранители.

Сейчас ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна организация, однако ранее в подобных терактов прибегали связанные с аль-Каидой группировки.

Взрыв произошел всего за две недели после того, как боевики аль-Шабаб напали на отель вблизи президентского дворца в Могадишо, когда погибли пять человек.

Напомним, в Сомали напали на отель, есть погибшие.