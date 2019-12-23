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В Гонконге полиция разогнала первую акцию в поддержку уйгуров

В Гонконге полиция разогнала первую акцию в поддержку уйгуров

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Гонконге в воскресенье, 22 декабря, полиция разогнала акцию в поддержку мусульманской этнического меньшинства Китая - уйгуров. Сначала митинг, на который вышли около тысячи человек, проходил мирно. Некоторые из митингующих держали флаги "Восточного Туркестана" - так уйгуры называют Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР). Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и AFP.

Во время акции ораторы говорили о том, что репрессии, которая Коммунистическая партия Китая проводит против уйругив в Синьцзяне, могут повториться в Гонконге. Другие митингующие держали также флаги Тибета и Тайваня.

После того, как группа протестующих сняла китайский флаг с правительственного здания и пыталась сжечь его, начались схватки. В ответ на это стражи порядка применили против демонстрантов перцовый спрей, а те бросали в сторону полицейских бутылки с водой.

Один из правоохранителей угрожал протестующим пистолетом, однако не стал стрелять. Несколько митингующих были задержаны. В последнее время на акциях в Гонконге часто можно было услышать песни в поддержку уйгуров и увидеть их флаги. Однако эта акция стала первой, была специально посвящена мусульманскому меньшинству в КНР.

Напомним, по данным правозащитной организации Human Right Watch в так называемых лагерях перевоспитания в Синьцзяне на западе Китая содержится миллион человек, преимущественно уйгуры - представители мусульманского народа тюркского происхождения. Китайское правительство обвиняет уйгурским группам сепаратизм и терроризм. США уже ввели в отношении Китая санкции за притеснения уйгуров.

Напомним, десятки тысяч протестующих вышли на новый митинг в центре Гонконга.

Источник: УНН
Теги: Китай, протесты, Гонконг
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