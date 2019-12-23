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Президента Хорватии изберут во втором туре 5 января, лидер гонки – представитель оппозиции

Президента Хорватии изберут во втором туре 5 января, лидер гонки – представитель оппозиции

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президентские выборы в Хорватии, состоявшиеся в воскресенье, 22 декабря, не выявили однозначного победителя. Бывший премьер-министр Зоран Миланович, представляющий социал-демократов, набирает 29,55 процента голосов, лидируя после обработки 99,6 процента избирательных бюллетеней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Еще 26,65 процента хорватов поддержали действующего президента Колинду Грабар-Китарович. Музыкант и бизнесмен Мирослав Шкоро, который выступает как независимый кандидат, набирает 24,43 процента голосов, сообщает избирательная комиссия республики.

Второй тур состоится 5 января 2020 года. Всего на пост президента страны в первом туре претендовали 11 политиков. Правом участвовать в голосовании могли воспользоваться около 3,8 млн хорватов. Явка за 2,5 часа до закрытия избирательных участков составила 38,82 процента.

Президента республики избирают в ходе всеобщего и прямого голосования на 5 лет. Колинда Грабар-Китарович занимает этот пост с февраля 2015 года.

Напомним, в Хорватии прошли выборы президента.

Источник: УНН
Теги: выборы, Хорватия, Президент
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