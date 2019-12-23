После заявления Эрдогана об отправке войск в Ливию армия Хафтара захватила турецкое судно

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Войска самопровозглашенной Ливийской национальной армии (LNA) генерала Халифы Хафтара в воскресенье, 22 декабря, заявили, что захватили судно с турецким экипажем в Средиземном море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

По словам представителя LNA Ахмеда аль-Мисамри, судно, шедшее под флагом Гренады, было перехвачено около ливийского прибрежного города Дерна. Оттуда корабль был доставлен для проверки в контролируемый LNA порт в Рас-эль-Хилале.

Аль-Мисамри также продемонстрировал кадры, на которых видно, как солдаты LNA допрашивают предположительно трех членов экипажа. Агентство dpa сообщает и о публикации фотографии их паспортов. Другие подробности о местонахождении моряков и их состоянии здоровья не приводятся.

Во время гражданской войны в Ливии официальная Анкара поддерживала правительство национального единства во главе с Фаизом Сараджем. Хафтар и его последователи пытаются взять Триполи под свой контроль с апреля.

Напомним, за несколько часов до задержания судна, турецкий парламент ратифицировал соглашение о безопасности и военном сотрудничестве с правительством национального единства Ливии. Военный пакт позволяет Турции направлять военных инструкторов и советников в Ливию. Кроме того, Анкара также имеет разрешение на проведение совместных военных учений и может отправлять оружие и военную технику в Ливию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности направить турецкие войска в Ливию для поддержки правительства национального согласия под руководством премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа.