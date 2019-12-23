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На Запорожской АЭС отключили энергоблок от энергосистемы

На Запорожской АЭС отключили энергоблок от энергосистемы

КИЕВ. 23 декабря. УНН. 23 декабря в 00:02 энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети и выведен в средний планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЗАЭС.

В настоящее время в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3890 МВт. На энергоблоке №3 идут 4 сутки планового капитального ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Напомним, энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после ремонта.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, Запорожская АЭС
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