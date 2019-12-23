В Киеве горело общежитие НАУ, эвакуировали 350 человек

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киеве в ночь на понедельник произошел пожар в общежитии Национального авиационного университета, из-за чего эвакуировали 350 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"23 декабря в 00:30 в Соломенском районе столицы по ул. Нежинская, 29-Б на первом этаже в бытовом помещении девятиэтажного общежития Национального авиационного университета возник пожар", - указали в ведомстве.

В 1:04 пожар локализован на площади 10 кв. м. В 1:07 пожар в общежитии Национального авиационного университета ликвидирован.

"Выведены на безопасное расстояние около 350 человек. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

К тушению были привлечены 34 пожарных и 13 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в Одессе во время тушения пожара в катакомбах нашли тело мужчины.