Водителей предупредили о мокрых дорогах и тумане

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Автомобильные дороги государственного значения на утро понедельника, 23 декабря, по Украине мокрые, в некоторых областях - туман. Проезд по автодорогам обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

"По состоянию на 6:00 23 декабря дожди в восточных, Черниговской, Сумской, Одесской и Запорожской областях; значительный дождь в Закарпатской области, на остальной территории страны местами туманы. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое", - указали дорожники.

На перевальных участках дорог Закарпатской области, как указано - дожди, лишь на Ужоцком перевале местами небольшой снег. Покрытие мокрое.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - заверили в агентстве.

Напомним, 23 декабря в Украине до 14 градусов тепла.