Утро понедельника: в столице затруднено движение транспорта

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По состоянию на 8:25 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, движение затруднено по проспекту Победы, улице Леся Курбаса, улицам Юрия Илленко, Вячеслава Черновола, Маршала Якубовского, Набережно-Крещатицкой и Набережном шоссе.

Наблюдаются пробки на проспекте Степана Бандеры, улицах Богатырской, Набережно-Рыбальской, Большой Васильковской, Академика Ромоданова.

Также водителям следует учесть перекрытое движение транспорта на улице Александра Довженко.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок - на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.

Движение на мостах - Южном, Северном, Дарницком, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.

Напомним, в Украине в понедельник, 23 декабря, пройдут дожди, температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 14 градусов тепла.