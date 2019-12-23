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Автомобиль на Прикарпатье врезалась в мост, есть погибший

Автомобиль на Прикарпатье врезалась в мост, есть погибший

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Автомобиль на Прикарпатье врезался в бетонное основание моста, пассажир автомобиля из-за полученных травм скончался в карете скорой помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"22 декабря в 20:54 в Тисменицком районе, в селе Хомяковка на улице Центральная, водитель, 1974 года рождения, управляя автомобилем Mazda 6, не справившись с управлением, допустил столкновение с бетонным основанием моста, в результате чего пассажир автомобиля, 1979 года рождения, умер в карете скорой медицинской помощи, прибывшей на место происшествия", - сообщили в управлении.

Как указано, водитель не травмирован, его осмотрели на состояние алкогольного опьянения.

Напомним, водитель в Черниговской области сдавал назад и насмерть сбил мужчину.

Источник: УНН
Теги: ДТП, смерть, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, мосты
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