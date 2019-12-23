Ситуация на КПВВ в зоне ООС: в очередях насчитали 270 автомобилей

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Утром в понедельник, 23 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях застряли 270 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/45; "Марьинка" - 0/90; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 20/10", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась. В общем через КПВВ последовало 3,8 тысяч человек и 4,6 тысячи транспортных средств.

22 декабря КПВВ "Новотроицкое" не функционировал с 8.00 до 12.00 в связи с проведением ремонтных работ электрической сети. После указанного времени контрольный пункт возобновил работу в штатном режиме.

Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00.

Напомним, по сообщению пресс-центра штаба ООС, ситауция на участках разведения сил и средств в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается стабильной.