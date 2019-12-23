Спасатели предупредили о возможных проблемах с проездом в Карпатах

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В украинских Карпатах ожидается существенное осложнение погодных условий, что может спровоцировать нарушение и местами прекращение движения транспорта на дорогах региона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на персс-службу ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 23-24 декабря в западных областях значительные дожди, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с. 23-24 декабря в Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, 23 декабря на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды:

на большинстве рек на 0,5-1,5 м, без негативных последствий;

на реке Тиса и в нижних течениях большинства притоков на 1,0-2,0 м, без негативных последствий;

в нижних течениях рек Латорица и Старая - 2,0-2,5 м, с начальным выходом воды на пойму;

в нижнем течении реки Боржава - 2,5-3,0 м, с начальным выходом воды на пойму.

Также отмечается, что ухудшение погодных условий ожидается и в другом регионе - ночью 23 декабря в западной и юго-западной части акватории Черного моря порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 30-40 дм.

Напомним, водителей предупредили о мокрые дороги и туман .