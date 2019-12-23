Столкновения в тюрьмах Гондураса: число погибших возросло до 36

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Во время столкновений между криминальными бандами в тюрьмах Гондураса погибло 36 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.





"По меньшей мере 36 человек погибли во время столкновений на выходных в тюрьмах Гондураса, в то время как военные и полиция пытаются восстановить контроль после серии убийств, связанных с криминальными бандами, захвативших страну", - сообщили в СМИ.

Указано, что 18 членов банды погибли во время столкновения между заключенными в тюрьме Эль-Порвенир, что в 60 километрах к северу от столицы Тегусигальпы.

Сообщается, что во время столкновений использовалось огнестрельное оружие, ножи и мачете. Десять человек были ранены.

Отмечается, что убийства начались после того, как президент Хуан Орландо Эрнандес, который борется с волной тюремных убийств, приказал во вторник армии и полиции взять под контроль 27 тюрем страны, которые были сильно переполнены и помещали около 21 тысячи заключенных. Такие действия были предприняты после того, как 14 декабря пять членов банды МС-13 были убиты в тюрьме строгого режима в Ла Толви.

"Позже силовики заявили, что они размещают около 1200 военных и полицейских в 18 объектах, отнесенных к категории "высокого риска", - отметили в СМИ.

Напомним, ранее сообщалось о 18 погибших во время столкновений в тюрьме Гондураса.