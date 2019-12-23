Новости: Экономика
Понедельник, 23 декабря 2019, 10:15 • Юлия Шрамко • 8460
Более 37 тысяч украинцев перенесли мобильные номера
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Более 37 тысяч украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Украинского государственного центра радиочастот.
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"По состоянию на 23 декабря 2019 года - 37 046 мобильных номеров перенесенных между операторами связи", - сообщили в УГЦР.
Как сообщал УНН, в Украине с 1 мая ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением собственного номера.
Источник: УНН