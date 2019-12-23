Пожары за неделю унесли жизни 46 человек в Украине

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По прошедшую неделю - с 16 по 22 декабря - на пожарах в Украине погибли 46 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.

"Ликвидировано 1 тыс. 16 пожаров, спасено на пожарах 144 человека и не допущено уничтожение огнем 378 зданий и 52 единиц техники. На пожарах погибло 46 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн 671 тыс. грн", - сообщили в ведомстве.

Также указано, что в течение недели на водных объектах погибло 12 человек.

Напомним, в Киеве горело общежитие НАУ, эвакуировали 350 человек.