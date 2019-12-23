Более половины украинцев поддерживают вступление в НАТО - исследование

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По результатам общенационального социологического исследования, проведенного по заказу Госкомтелерадио в ноябре-декабре этого года, более 50% украинцев поддерживает вступление государства в НАТО. Об этом во время презентации исследования в Киеве сегодня, 23 декабря, сообщил глава ОО "Центр прикладных исследований" Андрей Каракуц, передает корреспондент УНН.

"Первый вопрос касался поддержки вступления в НАТО населения Украины. Более половины населения, 50,3% украинцев считает, что чтобы обеспечить надежный уровень защиты государства, необходимо вступить в НАТО. Значительно меньшей популярностью пользуется идея внеблокового статуса для Украины - 18%. 9% считают, что гарантировать безопасность государства может формирования военного союза с Российской Федерацией и странами СНГ", - сказал Каракуц.

По его словам, еще более 20% опрошенных назвали другие варианты, в частности образование военного союза с США.

Исследование проводилось с 20 ноября по 4 декабря 2019 года. В рамках исследования было опрошено 2035 человек.

География исследования - вся территория Украины кроме временно оккупированных территорий АР Крым, города Севастополь и временно неконтролируемой территории Украины в Донецкой и Луганской области. Методология исследования - анкетный опрос в форме личного интервью методом face-to-face с использованием электронных носителей.

Выборка безповторная, многоступенчатая, районированная, квотная, поло-возрастная. Теоретическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,2% без учета веса показателей.

Как сообщалось ранее в УНН, по результатам опроса, работа парламента удовлетворяет 29% украинцев, а не удовлетворяет - 51%.