Восемь нардепов пропустили 90% голосований Рады в декабре - КИУ

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Комитет избирателей обнародовал данные о народных депутатах, которые пропустили больше всего голосований в парламенте в декабре 2019 года. Об этом говорится в сообщении КИУ в Facebook, передает УНН.

"Комитет избирателей проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в декабре. Несмотря на то, что в ноябре Верховная Рада ввела штрафы для депутатов, которые систематически не голосуют на пленарных заседаниях, в целом проблема низких показателей участия в голосованиях отдельных депутатов все еще актуальна", - говорится в сообщении.

Так, в декабре 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Рады. При этом 8 народных депутатов пропустили 90% голосований, из них трое - не проголосовали ни разу за месяц.

"В декабре "нулевые" показатели голосований зафиксировано в Любви Шпак ("Слуга народа"), Романа Иванисов (внефракционный) и Виталия Данилова ("Батькивщина"). По данным электронной системы Рады все трое народных депутатов не были зарегистрированы на заседаниях Рады в течение месяца. Конкретные причины отсутствия на сайте ВРУ не указано", - сообщили в КИУ.

Также в списке депутатов, которые почти не голосовали Антон Яценко ("За майбутнє"), принял участие в 0,19% голосований; Вадим Столар (ОПЗЖ), 7%; Игорь Палица ("За майбутнє"), 9%; Александр Абдуллин ("Батькивщина"), 9%; Андрей Деркач (внефракционный), 9%.

"Штрафы за неучастие в голосованиях позволят несколько сэкономить бюджетные деньги, однако в целом проблемы не решат. Ведь нужно учитывать, что в списке наименее активных депутатов, как правило, находятся достаточно состоятельные политики, для которых отсутствие двух-трех десятков тысяч гривен в месяц принципиально не изменит ситуации, а потому не станет стимулом голосовать чаще", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Зато в Верховной Раде есть двое народных депутатов, принявших участие в 100% голосований Рады. Это Руслан Князевич с "Европейской солидарности" и Александр Бакумов с "Слуги народа". Еще 21 политик принял участие в 98-99% голосований.

Всего в декабре произошло 532 голосования.

Как сообщалось ранее, КИУ сообщил, сколько депутатов пропустило 90% голосований Рады за три месяца.