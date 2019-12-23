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Вступление в НАТО поддерживают 69% жителей западной Украины - исследование

Вступление в НАТО поддерживают 69% жителей западной Украины - исследование

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По результатам общенационального социологического исследования, проведенного по заказу Госкомтелерадио в ноябре-декабре этого года, 69% жителей западного региона поддерживают вступление в НАТО. Об этом во время презентации исследования в Киеве сообщил глава ОО "Центр прикладных исследований" Андрей Каракуц, передает корреспондент УНН.

"Активно вступление в НАТО поддерживают жители западного региона, 69%", - сказал Андрей Каракуц.

Он добавил, что в центральном регионе поддержка НАТО составляет 49%, на севере - 55%, на востоке - 43%, на юге - 29%, на Донбассе - также 29%.

"Наименьшая поддержка, если смотреть по областям, зафиксирована в Луганской области - около 16%. Самая высокая - во Львовской области - почти 80%", - добавил Андрей Каракуц.

Исследование проводилось с 20 ноября по 4 декабря 2019 года. В рамках исследования было опрошено 2035 человек. География исследования - вся территория Украины кроме временно оккупированных территорий АР Крым, города Севастополь и временно неконтролируемой территории Украины в Донецкой и Луганской области. Методология исследования - анкетный опрос в форме личного интервью методом face-to-face с использованием электронных носителей. Выборка безповторная, многоступенчатая, районированная, квотная, поло-возрастная. Теоретическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,2% без учета веса показателей.

Напомним, более половины украинцев поддерживают вступление в НАТО.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, вступление
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