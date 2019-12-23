Во Львовской области ночью выключили электроснабжение на шести шахтах

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Во Львовской области на шести шахтах ГП "Львовуголь" отключили электроснабжение из-за чего, обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. Также идет затопление. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В ночь с 22 на 23 декабря выключена электроэнергия на всех 6 шахтах ГП "Львовуголь". Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех 6 шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопление", - пишет он.

По словам Волынца, отключение электроснабжения произошло из-за того, что предприятие не смогло заплатить заранее 22 млн гривен за электроэнергию.

"Отключение шахт ГП "Львовуголь" от электроэнергии произошло из-за заранее невыполнимых требований со стороны "поставщика последней надежды" районной электросети - оплатить заранее 22 млн грн за электроэнергию периода декабрь 2019 - январь 2020 года", - отметил глава профсоюза.

Он добавляет, что такие требования выполнить почти невозможно, так как шахтерам задолжали средства другие предприятия.

"Понятно, шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, накопленных перед ними долгов не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. Только ПАО "Центрэнерго" задолжало горнякам "Львовуголь" 92 млн грн, не уплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре ", - отметил Волынец.

Глава профсоюза акцентировал внимание на том, что это целенаправленное уничтожение угледобывающих предприятий Украины.

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"Такого не было в истории энергетической и угольной отраслей! Что это, если не целенаправленное уничтожение угледобывающих предприятий Украины? И это в то время, когда в интересах деятелей от бизнеса, при поддержке главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса и содействии министра энергетики Алексея Оржеля, других представителей органов власти, продолжается поставка и закупка электроэнергии, угля из страны-агрессора России", - пояснил он.

Волынец добавил, что горняки будут обращаться к Президенту и Премьер-министру.

"Со своей стороны НПГУ обращается с телеграммами к Президенту, Премьер-министру о необходимости принятия срочных мер для реагирования на чрезвычайную, искусственно созданную Высшими чиновниками ситуацию", - подытожил он.

Как ранее сообщал УНН, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что расходы на зарплаты шахтеров будут профинансированы в полном объеме.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение направить 322,6 миллионов гривен для выплаты зарплат шахтерам.