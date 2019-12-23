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Во Львовской области ночью выключили электроснабжение на шести шахтах

Во Львовской области ночью выключили электроснабжение на шести шахтах

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Во Львовской области на шести шахтах ГП "Львовуголь" отключили электроснабжение из-за чего, обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. Также идет затопление. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В ночь с 22 на 23 декабря выключена электроэнергия на всех 6 шахтах ГП "Львовуголь". Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех 6 шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопление", - пишет он.

По словам Волынца, отключение электроснабжения произошло из-за того, что предприятие не смогло заплатить заранее 22 млн гривен за электроэнергию.

"Отключение шахт ГП "Львовуголь" от электроэнергии произошло из-за заранее невыполнимых требований со стороны "поставщика последней надежды" районной электросети - оплатить заранее 22 млн грн за электроэнергию периода декабрь 2019 - январь 2020 года", - отметил глава профсоюза.

Он добавляет, что такие требования выполнить почти невозможно, так как шахтерам задолжали средства другие предприятия.

"Понятно, шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, накопленных перед ними долгов не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. Только ПАО "Центрэнерго" задолжало горнякам "Львовуголь" 92 млн грн, не уплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре ", - отметил Волынец.

Глава профсоюза акцентировал внимание на том, что это целенаправленное уничтожение угледобывающих предприятий Украины.

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"Такого не было в истории энергетической и угольной отраслей! Что это, если не целенаправленное уничтожение угледобывающих предприятий Украины? И это в то время, когда в интересах деятелей от бизнеса, при поддержке главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса и содействии министра энергетики Алексея Оржеля, других представителей органов власти, продолжается поставка и закупка электроэнергии, угля из страны-агрессора России", - пояснил он.

Волынец добавил, что горняки будут обращаться к Президенту и Премьер-министру.

"Со своей стороны НПГУ обращается с телеграммами к Президенту, Премьер-министру о необходимости принятия срочных мер для реагирования на чрезвычайную, искусственно созданную Высшими чиновниками ситуацию", - подытожил он.

Как ранее сообщал УНН, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что расходы на зарплаты шахтеров будут профинансированы в полном объеме.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение направить 322,6 миллионов гривен для выплаты зарплат шахтерам.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, шахта, электричество, шахтеры
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