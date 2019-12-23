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Сезон гриппа: в больницу попали уже 44 тыс. больных украинцев

Сезон гриппа: в больницу попали уже 44 тыс. больных украинцев

КИЕВ. 23 декабря. УНН. С начала текущего эпидемического сезона гриппа и ОРВИ госпитализированы уже более 44 тысяч больных, большинство из которых - дети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава.

"В течение 50-й недели ОРВИ заболели 171 554 человека, из них 70% - дети в возрасте до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 44 440 человек, из них 80% - дети. Больше всего госпитализированных среди детей в возрасте до 4-х лет", - сообщили медики.

В прошлом эпидсезоне гриппом и ОРВИ, как отмечается, переболели 5,4 миллиона украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных случаев смерти от гриппа, из них 12 детей.

Также указано, что с 1 октября от гриппа вакцинировались 217 299 человек. Всего за весь прошлогодний эпидсезон вакцинировались лишь 161,5 тыс. человек.

Напомним, в Минздраве сообщили, когда в Украине будет пик заболеваемости гриппом.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, грипп, ОРВИ
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