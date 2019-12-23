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На шахтах Львовской области восстановили электроснабжение

На шахтах Львовской области восстановили электроснабжение

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В шахтат во Львовской области восстановили подачу электроэнергии. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает УНН.

"После невероятных усилий с нашей стороны, они изволили подать электроэнергию на вводы шахт ГП "Львовуголь", - написал Михаил Волынец.

Он добавил, что запустить шахты в работу не так просто, как кажется чиновникам в кабинетах.

"Необходимо исследовать состояние горных выработок, их разгазировать, откачать воду, проверить на обеспечение технической безопасности - только после этого можно приступать к работам в подземных условиях", - отметил Михаил Волынец.

Он также добавил, что на шести шахтах сорваны работы третьей и четвертой смен за прошедшие сутки, и одна смена - за эти.

"Возникает логичный вопрос, кто понесет ответственность за нанесенный государству, людям вред? А главное - ответственность за созданную угрозу безопасности, жизни шахтеров?!", - написал Михаил Волынец.

Напомним, во Львовской области ночью выключили энергоснабжения на шести шахтах.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, шахта, электричество, шахтеры
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