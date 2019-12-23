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Пятерых человек приговорили к смертной казни за убийство Хашкаджи

Пятерых человек приговорили к смертной казни за убийство Хашкаджи

Джамаль Хашкаджи

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В понедельник пятеро человек были приговорены к смертной казни и еще трое - к тюремному заключению на 24 года по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле в октябре прошлого года. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на прокуратуру Саудовской Аравии, передает УНН.

Так, в прокуратуре заявили, что в отношении Сауда аль-Кахтани, бывшего высокопоставленного саудовского королевского советника, было проведено расследование, но ему не было предъявлено обвинение, и он был освобожден.

Более подробной информации об осуждённых пока не сообщается.

Как сообщалось в УНН, Джамаль Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд.

2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

Источник: УНН
Теги: убийство, журналисты, Саудовская Аравия, смертная казнь, Турция
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