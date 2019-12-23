В полиции создали 715 мобильных групп для борьбы с игорным бизнесом

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В полиции созданы 715 мобильных групп, которые постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по обнаружению незаконного игорного бизнеса. Об этом УНН сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Национальная полиция будет жестко реагировать на все попытки восстановить деятельность игорных заведений", - говорится в сообщении.

По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят соблюдения норм законодательства о запрете функционирования любых игорных заведений.

Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят сотрудники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по обнаружению незаконного игорного бизнеса.

В настоящее время в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления происходит демонтажа наружной рекламы игорных заведений.

Напомним, в городе Синельниково Днепропетровской области адвокат бросился с кулаками на полицейского во время проведения рейда по закрытию игорных заведений.