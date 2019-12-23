Регистрация | Вход |
USD: 23,33 -0,0488  EUR: 25,88 -0,1008 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 декабря 2019 14:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В следующем году на судьбу Украины повлияют три великих соединения планет - астролог
В следующем году на судьбу Украины повлияют три великих соединения планет - астролог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
5355
Версия для печати

В полиции создали 715 мобильных групп для борьбы с игорным бизнесом

В полиции создали 715 мобильных групп для борьбы с игорным бизнесом

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В полиции созданы 715 мобильных групп, которые постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по обнаружению незаконного игорного бизнеса. Об этом УНН сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Национальная полиция будет жестко реагировать на все попытки восстановить деятельность игорных заведений", - говорится в сообщении.

По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят соблюдения норм законодательства о запрете функционирования любых игорных заведений.

Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят сотрудники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по обнаружению незаконного игорного бизнеса.

В настоящее время в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления происходит демонтажа наружной рекламы игорных заведений.

Напомним, в городе Синельниково Днепропетровской области адвокат бросился с кулаками на полицейского во время проведения рейда по закрытию игорных заведений.

Источник: УНН
Теги: полиция, игорный бизнес
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.