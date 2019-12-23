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Стало известно имя погибшего в зоне ООС военнослужащего

Стало известно имя погибшего в зоне ООС военнослужащего

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На Донбассе в результате обстрела в воскресенье, 22 декабря, погиб солдат 93-й бригады Холодный Яр Герман Соловьев. Об этом сообщает пресс-служба ООС, информирует УНН.

“Вчера, 22 декабря, вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады Холодный Яр — солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате вражеского обстрела военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью.

Напомним, 22 декабря в течение суток боевики нарушили режим прекращения огня 5 раз. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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