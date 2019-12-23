Полиция задержала мужчину, подозреваемого в развращении 5-летней девочки

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Кривом Роге милиция задержала мужчину, который подозревается в развращении 5-летней девочки, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

“Как установили полицейские Покровского отделения полиции, 68-летний родственник совершил действия сексуального характера в отношении 5-летней девочки. Родители ребенка 22 декабря сообщили о преступлении в полицию. Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, — указано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних).

Как писал УНН, жителя Ровенской области осудили на 6 лет за развращение 3-летней дочери.