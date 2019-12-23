Кремль: Россия не оставит без ответа санкции против "Северного потока-2"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Москва не оставит без ответа введенные США санкции против “Северного потока-2”, меры будут приняты исходя из национальных интересов РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

“В любом случае подобные шаги (санкции) не остаются без взаимности, — подчеркнул он. — Каким образом и когда это будет сделано — это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам”.

Кремль надеется, что санкции против “Северного потока-2” не станут препятствием для завершения строительства этого трубопровода.

“Сейчас ситуация анализируется. Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас, — отметил он. — Мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта”.

При этом Песков добавил, что говорить о конкретных сроках завершения строительства “Северного потока-2” пока рано, Москва анализирует последствия введения санкций.

“Пока об этом рано говорить”, — сказал он в ответ на вопрос, в какие сроки может быть реализован проект с учетом введения санкций США против него. “Ситуация анализируется, основной целью является завершение строительства этого трубопровода”, — добавил Песков в ответ на вопрос о возможности замены подрядчика строительства газопровода.

Напомним, правительство Германии “твердо рассчитывает на то, что проект „Северный поток-2“ будет завершен”, несмотря на американские санкции.