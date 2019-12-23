Главный пункт пропуска в зону отчуждения реконструируют

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Главный контрольно-пропускной пункт "Дитятки" в зоне отчуждения реконструируют. Также будет реконструирована и парковка, за чертой КПП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Государственное предприятие "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" начало реконструкцию въездной группы на КПП "Дитятки". В ближайшее время должны быть реконструированы пропускные конструкции и парковка за чертой КПП. "Дитятки" - это, пока, главный пункт пропуска всех посетителей и работников предприятий на территорию зоны отчуждения", - говорится в сообщении.

Указано, что есть дни, когда через КПП проходит более тысячи человек.

По словам временно исполняющего обязанности главы ГАЗО Александра Ковальчука, реконструкция КПП "Дитятки" является частью мероприятий по выполнению Указа Президента "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

Напомним, 20 ноября Кабмин переогласил конкурс на должность руководителя по управлению зоной ЧАЭС.