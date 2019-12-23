Семейная компания экс-депутата Рыбалки рекордно нарастила дебиторскую задолженность

КИЕВ. 23 декабря. УНН. За год дебиторская задолженность ООО "Снэк Экспорт" выросла в 12 раз. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала YouControl, передает УНН.

Так, по состоянию на начало 2018 года текущая дебиторская задолженность "Снэк Экспорт" составляла 1000 - 1100 грн, тогда как по состоянию на конец 2018-го - 12000 - 13000 грн.

Добавим, что дебиторская задолженность - это суммы, которые начисляются предприятию от покупателей за товары или услуги, проданные в кредит.

Кроме того, по данным аналитиков, дебиторская задолженность компании по выданным авансам за год выросла в 2 раза - до 54000 - 55000 грн.

При этом, нематериальные активы "Снэк Экспорт" за год уменьшились почти в два раза: с 1100-1200 грн до 680-690 грн.

Финансово-имущественное состояние компании на начало 2018-го составляло 610000-620000 грн, тогда как на конец года оно составляло 520000-53000 грн.

Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу народного депутата ВРУ VIII созыва Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.

Компания фигурирует в уголовном производстве СБУ по факту "финансирование терроризма". Следователи установили, что сотрудники "Снэк Экспорт" подписывали "соглашения" с контрагентами, чтобы торговать снековой продукцией на территории, подконтрольной "ЛНР".

Более того, прокуроры по делу предоставили в суде доказательства смс-переписки топ-менеджеров ООО "Снэк Экспорт" с контрагентами на оккупированных территориях.

В марте 2018 года одному из топ-менеджеров "Снэк Экспорт" - Юрию Джабраилову - был вынесен обвинительный приговор.

Сейчас дело слушается в апелляционной инстанции.

Самого же экс-нардепа Рыбалку украинские правоохранители заподозрили в государственной измене и открыли соответствующее уголовное производство (из-за того, что экс-нардеп получал роялти от родительского "Снэк Экспорт" - ред.). Подозрений в деле еще не объявляли.