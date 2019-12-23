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Обвиняемый в убийстве ветерана АТО Олийныка получил 13 лет за решеткой

Обвиняемый в убийстве ветерана АТО Олийныка получил 13 лет за решеткой

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева приговорил к 13 годам 58-летнего обвиняемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олийныка в центре столицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"По результатам судебного заседания Шевченковский райсуд столицы поддержал позицию государственного обвинителя, признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на дебатах прокурор просил для обвиняемого 13 лет лишения свободы. Подсудимый себя виновным в совершении преступления не признал и просил его оправдать.

"До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что преступление произошло 22 июня 2017 года на улице Ярославов Вал возле станции метро "Золотые ворота". Во время внезапно возникшего конфликта обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в плоскость грудной клетки. Трагедия произошла на глазах сына и жены погибшего мужчины. Совершив убийство, злоумышленник пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был "по горячим следам" задержан правоохранителями.

Напомним, двумя ударами ножа 22 июня 2017-го на улице Ярославов Вал возле станции метро "Золотые ворота" был убит участник АТО Сергей Олийнык. Как сообщалось, полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины возле станции метро "Золотые ворота" в Киеве.

Источник: УНН
Теги: АТО, убийство, Киев, ветераны, приговор
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