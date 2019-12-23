Баканов обсудил с президентом Украинского конгрессового комитета США реформу СБУ

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украинская диаспора в США поддерживает намерения по реформированию СБУ и готова помогать в этом. Об этом заявил президент Украинского конгрессного комитета Америки Андрей Футей во время встречи с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Мы поддерживаем ваши планы по реформе СБУ. Принятие нового закона о СБУ позволит отойти от постсоветской системы управления и организации работы Службы. А мы в свою очередь поможем вам не свернуть с пути преобразований", - отметил Андрей Футей.

Руководитель СБУ поблагодарил за поддержку преобразований со стороны мирового украинства и подчеркнул, что Служба безопасности должна стать современной и более эффективной структурой, которая способна не только быстро реагировать на угрозы, но и нейтрализовать их.

"Реформа - это длительный процесс и новый закон - ее основа. Однако меняться Служба должна уже сейчас. И мы уже начали этот процесс изменений. Он неизбежен", - заявил глава СБУ.

Отдельно стороны остановились на итогах декабрьского саммита Нормандской четверки и усилиях Президента Украины о прекращении войны и установлении долгожданного мира на нашей земле.

Отмечено, что и в этом вопросе диаспора оказывала и готова и впредь оказывать всестороннюю поддержку.

"Наши заявления являются публичными и открытыми. И мы продолжим поддерживать все ваши инициативы по установлению мира в Украине", - заявил Андрей Футей.

Напомним, по словам Ивана Баканова, реформа СБУ поможет Службе безопасности Украины стать более открытой для бизнеса.