В Союзе потребителей рассказали, каких новогодних скидок стоит опасаться

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Накануне новогодних праздников, магазинные витрины пестрят скидками и различными аукционными предложениями. Однако, как рассказали в Союзе потребителей Украины, относиться к ним стоит очень аккуратно, внимательно изучая товар на соответствие качеству и срокам годности. А также предупредили, что если речь об алкогольной продукции, то все товары, цена которых ниже МРЦ — покупать, вообще, не стоит, передает УНН.

Так, по словам исполнительного директора Союза потребителей Украины Максима Несмеянова, скидки на алкогольные напитки априори не могут быть большими.

“У нас сегодня установлена минимальная розничная цена на водку, это — 89 грн. Поэтому если бутылка водки объёмом 0,5 литра стоит ниже этой цены — это 100% нелегальная продукция, которую особенно в преддверии новогодних праздников стоит обходить стороной”, — отметил он.

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Кроме того, Несмеянов предупредил об опасности покупок алкоголя к новогоднему столу “с рук” либо в Интернете.

“Нужно понимать, где вы покупаете алкоголь на праздники. Потом, что многие это делают и будут делать „с рук“. Это очень распространено в небольших городах, в маленьких селах, в пгт. Я сам была свидетелем, когда заезжает грузовик и продает такую продукцию ящиками. Какие-то спиртные напитки, без акцизных марок, но в 2 раза дешевле, чем они стоят на рынке. И люди покупают, ящиками, при чем еще и радуются тому, что они сэкономили. Но это фальсификат, в лучшем случае, и тогда им просто повезло, в худшем — они попадут на суррогат. А употребление такой продукции может привезти к слепоте и даже к летальному исходу. Нужно быть очень осторожным и не экономить на спиртном. Интернет — тоже достаточно распространенное место продажи сомнительных алкогольных напитков. Нужно быть предельно осторожным, потому что особенно в преддверии праздников цена там заманчивая, а продают литражами не понятно что”, — пояснил эксперт.

Самым надежным местом для покупки алкогольной продукции остаются магазины, которые несут ответственность за качество реализуемого ими товара, отметил Несмеянов.

“В магазинах, супермаркетах вы получаете чек, это юрлицо и штрафы — там колоссальные”, — уточнил он.

Как писал УНН, к ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине относятся ликеро-водочные компании: “Баядера — Групп”, “Глобал Спиритс” (УДК), “ЛВН Лимитед”, ЛВЗ “Прайм” и ООО “Атлантис”.