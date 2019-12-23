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Столичная детская железная дорога будет работать на зимние праздники

Столичная детская железная дорога будет работать на зимние праздники

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Детская железная дорога в Сырецком парке будет работать на зимние праздники. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы столицы.

"В этом году впервые столичная детская железная дорога, в Сырецком парке, не пошла зимой в отпуск и приветствует детей. Это одна из девяти детских железных дорог в Украине и единственная, имеющая две автономные станции", - написал Виталий Кличко.

Он добавил, что вокзал станции "Киев-Пассажирский-Детский" в этом году вошел в книгу рекордов Гиннеса, как первая в мире миниатюрная копия действующего Центрального железнодорожного вокзала в столице. Также там есть тепловозы и паровоз 1932 года производства.

Еще одной особенностью этой железной дороги является наличие крупнейшего в Европе узкоколейного виадука длиной 100 метров и высотой - 25 метров.

Напомним, киевский фуникулер будет работать в новогоднюю ночь.

Источник: УНН
Теги: Киев, железная дорога, праздник
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