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Украинские миротворцы в Конго выполнили срочную ночную медицинскую эвакуацию

Украинские миротворцы в Конго выполнили срочную ночную медицинскую эвакуацию

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Недавно экипаж вертолета МИ-8 из состава 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго выполнил срочную ночную медицинскую эвакуацию из Калеми в Гому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на генеральный штаб ВСУ.

"Украинский экипаж под руководством командира экипажа полковника Сергея Черного выполнил задание в неблагоприятных погодных условиях - в ночное время, в грозу при видимости близкой к нулю", - говорится в сообщении.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что украинские летчики в очередной раз продемонстрировали профессионализм и мастерство в выполнении заданий, за что отмеченные руководством Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.

Напомним, украинские миротворцы в одиннадцатый раз отправились в Конго.

Источник: УНН
Теги: Украина, миротворцы, Конго
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