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В Киевской области за выходные выявили 18 случаев незаконной продажи елок

В Киевской области за выходные выявили 18 случаев незаконной продажи елок

КИЕВ. 23 декабря. УНН. За прошедшие выходные правоохранители Киевской области обнаружили 18 нарушений несанкционированной продажи елок и сосен. В отношении правонарушителей составили админпротоколы - им грозит штраф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу полиции Киевской области в Facebook.

"В минувшие выходные правоохранители области выявили 18 аналогичных нарушений несанкционированной продажи елок и сосен. Во всех случаях дерева содержали соответствующие чипы и санитарные разрешения, однако продавцы осуществляли их продажу в неустановленных местах", - говорится в сообщении.

Так, в г. Васильков, пгт. Немешаево, пгт. Бородянка и с. Мигалки, Бородянского района торговля происходила неподалеку главных площадей населенных пунктов, без согласования с местными советами.

"В отношении нарушителей составили админпротоколы по ст. 152 (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан", - сообщает пресс-служба полиции.

Ранее в УНН сообщали, что за прошедшую неделю в полицию поступило 8 обращений о нарушении правил торговли елками.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, елка, торговля, запрет
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