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В Днепре продавщица устроила погоню за пьяным клиентом, который украл костюм для собаки

В Днепре продавщица устроила погоню за пьяным клиентом, который украл костюм для собаки

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Днепре продавщица зоомагазина догоняла пьяного мужчину, который, предположительно, украл с витрины зоомагазина зимний костюм для собаки, после чего его задержала полиция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

"22 декабря, во время патрулирования Шевченковского района, около 16 часов экипаж получил информацию о краже в магазине товаров для животных. На месте вызова сотрудница магазина объяснила, что неизвестный в нетрезвом состоянии зашел внутрь, начал осматривать товар, а когда ушел - из витрины исчез зимний костюм для собаки. Женщина догнала мужчину но последний начал нецензурно выражаться и пошел в подъезд дома рядом", - говорится в сообщении.

Указано, что полицейские опросили жильцов дома и выяснили, где проживает гражданин, похожий по приметам. Правоохранители поднялись в квартиру предполагаемого вора, дверь открыл мужчина, который был в магазине.

"В руках он держал костюм для собаки с биркой. Впоследствии, сотрудница магазина узнала мужчину и товар", - сообщили в отделе коммуникации.

Сообщается, что мужчину доставили в отделение полиции.

Напомним, мужчина получил три месяца ареста за семь украденных шоколадок.

Источник: УНН
Теги: кражи, Днепр и Днепропетровская область, животные
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