Убийство Шеремета: появились результаты экспертизы изъятой у Антоненко мины

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По результатам взрывотехнической экспертизы, для подрыва автомобиля журналиста Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в изъятой у ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко мини. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"В подрыве автомобиля Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в изъятой у Андрея Антоненко мини", - сообщили в МВД со ссылкой на заключение следователей после получения результате взрывотехнической экспертизы.

Как отмечается, исследования проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

"Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50", - говорится в сообщении.

Сообщается, что корпус изъятой МОН-50 изготовлен в 1987 году на заводе "Дунарит" (партия 36) в городе Русе (Болгария). Этот корпус МОН-50, как указано, был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на "Самарском заводе взрывчатых веществ" в 1987 году (партия изготовления корпуса 40).

"В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали автомобиль журналиста Павла Шеремета. На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность", - отмечается в сообщении.

Сейчас подозреваемый, как сообщается, отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины. Кроме того указано, что задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

Напомним, что 13 декабря в результате следственных действий во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50. Также в полиции сообщили, что перед обыском в квартире Антоненко попросил брата жены вынести из помещения мину. Замглавы МВД Геращенко заявил, что после обысков вопросов к Антоненко стало больше.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко до 8 февраля 2020 года.

Ранее правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.