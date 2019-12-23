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Детское порно и онлайн-мошенничество: в Нацполиции рассказали о киберпреступлениях в Украине

Детское порно и онлайн-мошенничество: в Нацполиции рассказали о киберпреступлениях в Украине

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Украине киберполиция сталкивается с такими преступлениями как онлайн-мошенничество, похищение средств с банковских карточек, распространение детского порно и тому подобное. Об этом во время слушаний комитета цифровой трансформации на тему Национальной кибербезопасности и киберзащиты Украины сообщил начальник Департамента киберполиции Нацполиции Украины Александр Гринчак, передает корреспондент УНН.

"Остановлюсь коротко на тех видах преступлений, с которыми сталкивается киберполиция: онлайн-мошенничество, похищение средств с банковских карточек, с банковских счетов при использовании клиентбанкив, изготовление и распространение детской порнографии, вмешательство в электронные вычислительные машины, доступ к персональным данным", - сказал Гринчак.

По его словам, борьба с киберпреступностью должна происходить путем налаживания сотрудничества с частным государственным сектором.

Ранее УНН сообщал, что киберполиция задержала злоумышленников, которые в течение нескольких дней сообщили о "минировании" почти двух десятков учебных заведений в Хмельницкой области и в Днепре.

Источник: УНН
Теги: Украина, киберугроза, киберполиция
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