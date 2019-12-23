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Дело убийства Шеремета: суд оставил Антоненко под арестом

Дело убийства Шеремета: суд оставил Антоненко под арестом

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля, передает корреспондент УНН.

"(Меру пресечения - ред.) оставить без изменений", - сказал судья под возгласы "Позор!"

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко до 8 февраля 2020 года.

Ранее по этому делу Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020-го детского хирурга Юлию Кузьменко.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Источник: УНН
Теги: суд, апелляция
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