Первые выборы в ОТО: в ЦИК назвали регионы с самой высокой и самой низкой явкой

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Явка избирателей на 20 часов 22 декабря в отдельных ОТО составляла от 30% до 70%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, в 20 часов 22 декабря 2019 года завершилось голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Сообщается, что после обобщения предыдущей информации, поступившей в Центральной избирательной комиссии от территориальных избирательных комиссий, следует констатировать, что лидерами по явке избирателей на 20 часов стали такие объединенные территориальные общины:

- Сошичненская сельская ОТО Камень-Каширского района Волынской области, где явка избирателей составила 69,6%;

- Сахновецкая сельская ОТО Староконстантиновского района Хмельницкой области - 67,7%;

- Старосилецкая сельская ОТО Коростышевского района Житомирской области - 67%;

- Великобудищанская сельская ОТО Гадячского района Полтавской области - 67%;

- Иосиповская сельская ОТО Новомиргородского района Кировоградской области - 65%.

Самая низкая явка избирателей зафиксирована в таких ОТО:

- Пасичнянская сельская ОТО Надвирнянского района Ивано-Франковской области - 29,98%;

- Куриловская сельская ОТО Купянского района Харьковской области - 32,5%;

- Тернуватская поселковая ОТО Новониколаевского района Запорожской области - 36,2%.

Также отмечается, что впервые избирательный процесс на местных выборах обеспечивался с использованием информационных технологий.

По состоянию на утро 23 декабря четыре комиссии в полном объеме справились с задачей по вводу данных о результатах голосования на первых местных выборах в ОТО 22 декабря 2019 в систему. А именно:

• Зиньковская городская избирательная комиссия Полтавской обл.

• Великобиркивская поселковая избирательная комиссия Тернопольской обл.

• Нараивская сельская избирательная комиссия Тернопольской обл.

• Викнянская сельская избирательная комиссия Тернопольской обл.

Напомним, первые местные выборы состоялись в 86 ОТО (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТО (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.