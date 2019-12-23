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В РФ спецназовцы показывали детям, как разгонять протестующих

В РФ спецназовцы показывали детям, как разгонять протестующих

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В школе №21 города Златоуст Челябинской области спецназовцы ФСИН провели показательное выступление для детей средней школы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Эхо Москвы.

"На церемонии посвящения детей в кадеты спецназовцы продемонстрировали школьникам несколько приемов сдерживания толпы", - пишет издание.

Депутат законодательного собрания региона Ольга Мухометьярова рассказала изданию Znak, что родители узнали о выступлении спецназовцев только после репортажа на местном телевидении, так как на линейку их не пригласили.

"Считаю, что демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине. Вся страна обсуждает, как в Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках. Челябинская область тоже отличилась", - рассказала депутат.

Напомним, на Арбате в Москве прошел ряд одиночных пикетов активистов российской инициативной группы "Стратегия-18" в поддержку фигурантов ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир".

Источник: УНН
Теги: Россия, школьники, школа, спецназ
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