В ПЦУ посоветовали, какую елку лучше выбрать на зимние праздники

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Православная церковь Украины на своей странице в Facebook опубликовала сообщение, в котором привела советы — какую елку лучше выбрать на время новогодних и рождественских праздников, пишет УНН.

“Елка, как и любое другое дерево, растение или животное, является тем Божьим творением, которое вместе с человеком радуется события Рождества — приходу в мир Самого Творца. И правильно, чтобы этому событию Боговоплощения Его творения радовались живыми. Так какие альтернативы мы, чтобы не покупать срубленные елки и таким образом не помогать уничтожению природы? Их — очень много”, — указали в ПЦУ.

“Прежде всего, это украшение живой елки, растущей во дворе, или приобретение елки в горшке — такое растение потом можно будет высадить в землю. Во-вторых, это композиция из хвойных веток, которые можно связать в форму елки: обламывания лапника (ветвей сосен или елей) не вредит леса, а его дальнейшая переработка является неплохим экологическим решением. Интересным и креативным вариантом может стать импровизированное новогоднее дерево из всего, что есть под рукой в доме: книги, елочные украшения, комнатные растения, фрукты и сладости, игрушки, разнообразное домашнее принадлежности и т.д.”, — указано в заметке.

В пресс-службе также отметили: “Искусственная ель — тоже альтернатива срубленной, ведь, покупая ее, вы не уничтожаете живые деревья, к тому же, она может служить вам новогодним украшением лет 10-20. Но нужно помнить о правильной ее утилизацию, которая бы ни вредила окружающей среде. Иначе искусственные елки, изготавливаемые из смеси поливинилхлорида и металла будут разлагаться в природной среде несколько сотен лет... Сегодня Украина уже движется в сторону цивилизованных стран в вопросе сортировки и переработки мусора, а потому, предварительно отделив пластик от металла, можно сдавать искусственные елки на утилизацию путем высокотемпературного сжигания”.

В ПЦУ добавили, что отметили, что елка лишь атрибут и задали вопрос “подготовились вы, прежде всего, духовно к празднованию этого праздника”.

Добавим, что осенью ПЦУ прокомментировала, является ли биометрический паспорт “печатью антихриста”.