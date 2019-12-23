Раде рекомендовали разработать новую стратегию кибербезопасности Украины

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде Украины провести парламентские слушания о состоянии кибербезопасности в Украине и разработать новую стратегию на 2020-2025 годы. Об этом во время слушаний комитета цифровой трансформации на тему Национальной кибербезопасности и киберзащиты Украины сообщил заместитель главы комитета Александр Федиенко, информирует УНН.

"Рекомендовать провести парламентские слушания о состоянии кибербезопасности, по критической инфраструктуре и по электронной коммуникации в Украине - это вопрос телекоммуникаций", - отметил Федиенко.

По его словам, стоит также менять государственную стратегию кибербезопасности.

"Логической задачей была б разработка принципиально новой стратегии кибербезопасности Украины на период 2020-2025 годов, как документ долгосрочного планирования, который определяет угрозы кибербезопасности Украины, приоритеты по направлениям кибербезопасности Украины, создаваемого на базе стратегий нацбезопасности Украины", - сказал Федиенко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский указом № 923/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 года "О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности".