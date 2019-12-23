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Евросоюз осудил открытие Россией железнодорожного участка "Крымского моста"

Евросоюз осудил открытие Россией железнодорожного участка "Крымского моста"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Европейский союз назвал еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России открытие железнодорожного сообщения через "Крымский мост" и призвал РФ обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив. Об этом говорится в заявлении прессекретаря дипломатической службы ЕС Петера Стано, передает УНН.

"Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка "Керченского моста" и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины. Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России", - говорится в сообщении.

В ЕС отметили, что железнодорожное сообщение - это "еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляцией Крыма от Украины, частью которой он остается".

"Кроме того, мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. Европейский союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив, в соответствии с международным правом", - подчеркнули в Европейском союзе.

Напомним, президент России Владимир Путин 23 декабря принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по незаконно построенному "Крымскому мосту".

В представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым в ответ отметили на противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом и осудили очередной несогласованный с Украиной визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированный полуостров.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, оккупация, аннексия, поезд, Евросоюз, железная дорога

В тексте упоминаются

Путин Владимир
Путин Владимир
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