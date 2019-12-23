Дело об убийстве 5-летнего Кирилла передали в суд

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт по убийству 5-летнего Кирилла в Переяслав-Хмельницком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

"Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве об убийстве 5-летнего мальчика в городе Переяслав-Хмельницкий ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в мае 2019 года четверо мужчин, находясь на территории частного дома, вероятно ради развлечения осуществили выстрелы из огнестрельного оружия в направлении мест возможного пребывания граждан.

В результате одного из проведенных выстрелов малолетний ребенок получил смертельное ранение. По данным следствия двое из указанных мужчин - бывшие работники полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, всем четырем фигурантам расследования убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова Киевской объявлено подозрения.

Ранее УНН со ссылкой на источники сообщал, что следствие обоснованно считает, что работник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов.

Напомним, 31 мая двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлических банках из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился в соседнем дворе. Ребенок впоследствии умер в больнице. 5 июня Кирилла похоронили в его родном городе. Полицейские были задержаны.