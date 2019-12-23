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В Украине разоблачили схему подделки европейских паспортов для граждан с РФ и стран СНГ

В Украине разоблачили схему подделки европейских паспортов для граждан с РФ и стран СНГ

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Масштабную схему противоправного получения паспортов одной из стран Европейского Союза гражданами РФ и стран СНГ разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Группа, в состав которой входили несколько жителей западного региона нашей страны, наладила механизм незаконного легализации иностранцев на территории ЕС. Для своих клиентов дельцы подделывали документы, в частности свидетельства о рождении, справки о наличии родственников и архивные материалы. Стоимость услуг по подготовке "пакета" составляла от 2 до 5 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Для беспрепятственного рассмотрения документов и прохождения других этапов процедуры приобретения иностранного гражданства, организаторы схемы привлекли к противоправной деятельности должностное лицо зарубежного консульского учреждения.

Оперативники украинской контрразведки установили более 2 тысяч человек, преимущественно граждан РФ и стран СНГ, которые пытались использовать нелегальный механизм получения паспортов европейской страны.

Во время обысков в офисных помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили поддельные личные дела претендентов на получение иностранного гражданства, а также компьютерную технику и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности причастных к схеме лиц.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводятся под процессуальным руководством органов прокуратуры.

Напомним, в Киеве ликвидировали преступления группу, которая занималась незаконной переправкой иностранных граждан и граждан Украины через государственную границу Украины.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Россия, СНГ, паспорт, гражданство, Евросоюз, миграция
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