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На Волыни грабитель закрыл кота в морозилке

На Волыни грабитель закрыл кота в морозилке

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Шацке мужчина незаконно проник в чужое помещение, где украл продукты питания с морозильной камеры. После чего засунул туда кота, в результате чего тот погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление Шацкого районного суда Волынской области.

Отмечается, что мужчина после того, как поместил кота в морозильную камеру подпер дверь доской ламината. В результате инцидента кот погиб.

Кроме продуктов питания злоумышленник украл из пристройки другого помещения алюминиевую посуду и деньги.

Злоумышленника задержали при попытке ограбить магазин. Так, будучи в состоянии алкогольного опьянения он пытался топором разбить окно, однако его поймали полицейские.

Как отмечается в постановлении суда, мужчина ранее уже имел судимость.

Суд решил взять злоумышленника под стражу на два месяца.

Напомним, Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении киевлянина по обвинению в жестоком обращении с животным.

Источник: УНН
Теги: кот, Луцк и Волынь, жестокое обращение
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