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СБУ блокировала попытку введения фальсифицированного табака для кальянов стоимостью 250 тыс. долларов

СБУ блокировала попытку введения фальсифицированного табака для кальянов стоимостью 250 тыс. долларов

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Служба безопасности Украины блокировала незаконный ввоз в нашу страну через один из морских портов Одесской области фальсифицированного подакцизного товара — табака для кальянов стоимостью 250 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“Правоохранители обнаружили в порту оформлен таможней контейнер с грузом, где обнаружили и изъяли более 27 тонн контрафактного табака с одной из стран Ближнего Востока”, — говорится в сообщении.

По предварительным оценкам стоимость изъятого товара составляет почти 250 тысяч долларов США. Сейчас контрабандный табак изъяли сотрудники фискальной службы.

Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к организации контрабандных поставок, в частности должностных лиц контролирующих органов.

Напомним, в Харькове пограничники обнаружили на складе одного из отделений негосударственной логистической компании 440 килограммов смеси для кальяна без акцизных марок и с марками с признаками подделки.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина
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