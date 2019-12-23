СБУ блокировала попытку введения фальсифицированного табака для кальянов стоимостью 250 тыс. долларов

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Служба безопасности Украины блокировала незаконный ввоз в нашу страну через один из морских портов Одесской области фальсифицированного подакцизного товара — табака для кальянов стоимостью 250 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“Правоохранители обнаружили в порту оформлен таможней контейнер с грузом, где обнаружили и изъяли более 27 тонн контрафактного табака с одной из стран Ближнего Востока”, — говорится в сообщении.

По предварительным оценкам стоимость изъятого товара составляет почти 250 тысяч долларов США. Сейчас контрабандный табак изъяли сотрудники фискальной службы.

Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к организации контрабандных поставок, в частности должностных лиц контролирующих органов.

Напомним, в Харькове пограничники обнаружили на складе одного из отделений негосударственной логистической компании 440 килограммов смеси для кальяна без акцизных марок и с марками с признаками подделки.