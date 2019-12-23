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Из-за скандала с Boeing 737 глава корпорации уходит в отставку

Из-за скандала с Boeing 737 глава корпорации уходит в отставку

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Деннис Меленберг ушел в отставку с постов генерального директора и члена совета директоров американской компании Boeing на фоне скандала, связанного с прекращением эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX, передает УНН.

“Компания объявила, что Деннис Меленберг немедленно уходит в отставку с постов гендиректора и члена совета директоров. Главный финансовый директор Boeing Грег Смит будет временно исполнять обязанности гендиректора на время переходного этапа”, — говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Boeing.

Председатель правления Boeing Дэвид Кэлхун назначен новым генеральным директором компании и приступит к исполнению своих обязанностей 13 января 2020 года. “Совет директоров компании принял решение о том, что смена руководства была необходимым шагом для восстановления доверия к компании во то время, когда она работает над нормализацией отношений с авиарегуляторами, своими клиентами и акционерами”, — отмечает Boeing.

“Я от лица всего совета директоров выражаю удовлетворение согласием Дэйва возглавить Boeing в этот критический момент”, — заявил Лоуренс Келлнер, назначенный председателем правления компании без исполнительных полномочий. “Дэйв обладает обширным опытом и хорошо зарекомендовал себя в качестве руководителя, он осознает вызовы, с которыми мы столкнулись”, — добавил Келлнер, который ранее входил в состав правления аэрокосмической корпорации.

Напомним, компания Boeing с января 2020 года прекратит выпуск самолетов Boeing 737 MAX.

Источник: УНН
Теги: США, Boeing
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