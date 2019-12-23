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Чемпион Эквадора по футболу погиб в автокатастрофе

Чемпион Эквадора по футболу погиб в автокатастрофе

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Эквадорский защитник ФК “ЛДУ Кито” Эдисон Реальп скончался в результате ДТП, сообщает УНН со ссылкой на Twitter клуба.

Футболист направлялся в автомобиле вместе с еще двумя людьми, и врезалась в фонарный столб.

“Потрясенные ужасной вестью о смерти Эдисона Реальп. Все мы, члены „ЛДУ Кито“, выражаем соболезнования его семье и друзьям. Пусть он покоится с миром”, - говорится в обращении клуба.

Примечательно, что футболисту правой бровки защиты и полузащиты было всего лишь 23 года. В прошлом году он стал чемпионом Эквадора.

Источник: УНН
Теги: футбол
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