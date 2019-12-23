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Ситуация на Донбассе: боевики вели обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Ситуация на Донбассе: боевики вели обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

КИЕВ. 23 декабря. УНН. За сутки боевики нарушили режим прекращения огня 3 раза. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 3 раза. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил: рядом с Лебединским - из гранатометов различных систем; неподалеку Старогнатовки - со станкового противотанкового гранатомета.

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Один обстрел из крупнокалиберного пулемета зафиксировано вблизи населенного пункта Южное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 декабря в течение суток боевики нарушили режим прекращения огня 5 раз. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, боевики, обстрелы
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