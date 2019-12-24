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Названы крупнейшего ценителя украинской водки за рубежом

Названы крупнейшего ценителя украинской водки за рубежом

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Наибольшим ценителем украинской водки является Казахстан. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в январе-октябре этого года Украина поставила в Казахстан водки на 4,5 млн долл.

Второе место в списке занимают США. За 10 месяцев этого года поставки украинской водки в США составили 3,9 млн долл.

На третьем месте — Латвия с показателем 2,85 млн долл., на четвертом — Польша, куда Украина в январе-октябре этого года экспортировала водки на 2,8 млн долл.

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Немало украинской водки купили, также Армения (2,1 млн долл.), Германия (1,3 млн долл.), Молдова (1,1 млн долл.) и Эстония (1 млн долл.).

Заметим, к ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся ликеро-водочные компании, как “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ" Немирофф "), ЛВЗ "Прайм“(ТМ “Прайм”, “Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

Как писал УНН, за три года Украина нарастила экспорт водки почти на треть.

Источник: УНН
Теги: Украина
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