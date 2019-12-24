Названы крупнейшего ценителя украинской водки за рубежом

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Наибольшим ценителем украинской водки является Казахстан. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в январе-октябре этого года Украина поставила в Казахстан водки на 4,5 млн долл.

Второе место в списке занимают США. За 10 месяцев этого года поставки украинской водки в США составили 3,9 млн долл.

На третьем месте — Латвия с показателем 2,85 млн долл., на четвертом — Польша, куда Украина в январе-октябре этого года экспортировала водки на 2,8 млн долл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты назвали цену безопасного алкоголя на праздники: советуют не переплачивать

Немало украинской водки купили, также Армения (2,1 млн долл.), Германия (1,3 млн долл.), Молдова (1,1 млн долл.) и Эстония (1 млн долл.).

Заметим, к ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся ликеро-водочные компании, как “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ" Немирофф "), ЛВЗ "Прайм“(ТМ “Прайм”, “Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

Как писал УНН, за три года Украина нарастила экспорт водки почти на треть.